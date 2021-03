Loretta Goggi, pubblicato il video ufficiale di "Maledetta Primavera"

Per celebrare questo anniversario il 19 marzo raggiungerà il mercato “Il Mio Prossimo Amore (2021 Remaster)”, la ristampa dell’album con audio rimasterizzato in digitale, CD ed LP in edizione limitata e numerata con vinile rosa. Il CD contiene la bonus track “Mi solletica l’idea”, brano che venne pubblicato sul Lato B del 45 giri di “Maledetta Primavera”.

In occasione dei quaranta anni dall’uscita di "Maledetta Primavera” è online il video ufficiale del brano interpretato per la prima volta da Loretta Goggi il 5 febbraio 1981 durante il Festival di Sanremo.

