Sanremo 2021, Lo Stato Sociale: "Giochiamo con il rock and roll"

Lo Stato Sociale, dopo i riflettori del 2018 con la "nonna che balla", torna al Festival di Sanremo con un brano ricco di sfumature. "Abbiamo giocato un po’ con il rock and roll - sorride Alberto Cazzola - il pezzo in realtà nasceva molto punk nel primo provino, un punk un po’ Clash, infatti c’è una citazione all’inizio.

Poi si è evoluto involuto in un mix di essenze rock, con anche dentro qualcosa che richiamasse il jingle pubblicitario. Un altro riferimento è l’indie rock degli anni zero, che è quello con cui noi siamo cresciuti realmente e che ci appartiene. Tutto è molto suonato, non abbiamo utilizzato praticamente nulla di digitale. Abbiamo cercato di fare qualche cosa abbastanza in linea con la storia de rock and roll".

"Parte da lontano: “Combat pop” nasce come titolo un paio di anni fa, è uno dei rari casi in cui è sorto prima il titolo che la canzone - racconta Alberto Guidetti - il titolo del pezzo vuole essere un tentativo di generare una tensione tra la logica del conflitto, della lotta, della critica sociale e il pop, il popolare. Arrivare a più persone possibili con qualcosa di accessibile, che è uno dei santi Graal della cultura nel mondo da quando esiste l’umanità.Il tentativo era questo e ovviamente abbiamo fallito miseramente. Infatti è una canzone che parla del fallimento della società contemporanea". E ancora: "Siamo costretti a vivere in un mondo che ci impone determinate cose e tendenzialmente le dobbiamo accettare così come ci vengono date. Dobbiamo tollerare la contraddizione di vivere in un sistema che non ci piace e questa contraddizione è il tema del pezzo", continua Lodo Guenzi.