Sanremo 2021: cosa succede in città, cronache dalla riviera

La conversazione quotidiana dei nostri Franco Zanetti e Maurilio Giordana (speaker di Radio Onda Ligure e collaboratore di Rockol) che commentano quanto accade e quanto accadrà al festival di Sanremo e nella città di Sanremo in questa edizione così particolare della nostra manifestazione canora più importante, che avrà inizio martedì 2 marzo per concludersi, dopo cinque serate di gara, sabato 6 marzo. Commenti, cronache, curiosità, considerazioni e polemiche.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!