Soundcloud, ufficiale l’apertura al sostegno diretto agli artisti

Trovano riscontro ufficiale le voci che volevano il nuovo ad di Soundcloud Michael Weissman pronto a rivoluzionare il modello di business della piattaforma di streaming svedese fondata a Stoccolma 13 anni fa da Eric Wahlforss: come annunciato oggi dalla società stessa, il servizio aprirà al sostegno diretto dei fan agli artisti a partire dal prossimo primo aprile.

Il sistema, battezzato “fan-powered royalties” (cioè royalties potenziate dai fan) non prevede pagamenti diretti da parte del pubblico ai creator: a cambiare, fondamentalmente, sarà il sistema di calcolo delle royalties da ripartire. Le modalità di computo cambieranno - secondo quanto riferito - in base a quanto un fan ascolta un determinato artista "rispetto a tutto il suo tempo di ascolto mensile", a "quante pubblicità ha consumato il fan" e - tra le altre cose - al tipo di abbonamento (premium o freemium) stipulato dal fan stesso con il servizio.

La nuova modalità non sarà applicata all’intero catalogo disponibile su Soundcloud, ma solo ai brani caricati direttamente dagli artisti indipendenti sui server della società: allo scopo il servizio ha attivato una pagina ad hoc per illustrare agli utenti le nuove modalità nel dettaglio. Secondo degli esempi citati dalla stessa piattaforma un artista indipendente con 124mila follower ed entrate media intorno ai 120 dollari al mese potrebbe vedere i suoi guadagni mensili aumentare di 600 dollari: in un altro caso citato - senza, però, fornire gli importi nell’aumento dei ricavi - un artista con 12mila follower potrebbe vedere crescere le sue revenue con il nuovo modello di oltre il 200%.