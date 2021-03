Sanremo 2021, Avincola: "Canto la mia rivincita"

Lo scorso anno si presentò alle selezioni con "Un rider". Venne escluso ad un passo dal Festival. Quest'anno le cose sono andate diversamente. Con "Goal!" il cantautore romano è riuscito a conquistare uno dei 6 posti disponibili per partecipare in gara tra le "Nuove Proposte". "Magari faccio goal", canta nel testo della sua canzone. E magari lo farà davvero, un goal. "La mia è una canzone che parla di rivincita, di riscatto, segnata da un po' di malinconia", dice Avincola, 33 anni, all'Ariston dopo una lunga gavetta fatta di esibizioni sui palchi dei principali locali romani. E infatti la sua canzone è scritta proprio secondo il punto di vista di un panchinaro che cerca il suo posto in campo.

