Vasco Rossi fa gli auguri al festival di Sanremo, a modo suo

La storia di Vasco Rossi con il festival di Sanremo non è di quelle di grande successo. Vi partecipò una prima volta nel 1982 con la canzone "Vado al massimo". Quell'anno la classifica finale della manifestazione veniva conteggiata solo fino alla sesta posizione, il brano di Vasco non rientrò nel sestetto dei migliori, comunque riesce ad evitare l'eliminazione e a qualificarsi per la serata finale.

Vasco Rossi attraverso la sua pagina Instagram a suo modo vuole dare un augurio all'imminente partenza, questa sera, del festival di Sanremo. Ha pubblicato infatti un messaggio di amore verso la musica ("che rende la vita più sopportabile") che ha fatto capolino molto presto nella vita del cantautore emiliano per merito della sua mamma ("mi faceva ascoltare le canzoni di Sanremo"). Il festival della canzone italiana ha quindi, forse, una piccola parte del merito se in tutti questi anni abbiamo potuto godere delle canzoni di Vasco.

