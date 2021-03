Sting lancia un sito interattivo per l'uscita di "Duets"

Sting ha lanciato un sito web interattivo come complemento visivo del suo prossimo album, "Duets", che verrà pubblicato il prossimo 19 marzo. Nel sito cliccando sui brani che compongono la tracklist si può avere accesso a contenuti fotovisivi e ai commenti video del 69enne musicista britannico. I contenuti sono disponibili nelle lingue inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, polacco e giapponese.



Prima dell'uscita del disco verrà pubblicato, l'11 marzo, il duetto con Herbie Hancock sulle note di "My Funny Valentine", tema del film giapponese del 2005 'Ashura'.

Sting ha in animo di pubblicare il singolo digitale di un suo nuovo duetto con il musicista del Benin, Shirazee, "Englishman/African in New York". L'idea per questa collaborazione è nata dopo che l'interprete africano ha trasformato la hit di Sting "Englishman in New York", pubblicata nel 1988, in "Africa in New York".

Sulla collaborazione con Sting Shirazee ha dichiarato: “A lui [Sting] piace. Ha detto che lo ha fatto sorridere in un momento in cui sentiva che era ciò di cui avevamo bisogno. L'ha sentita come una versione molto speciale. È molto sbalorditivo per me: l'ho scoperta da bambino e ora ne parlo con lui. È semplicemente incredibile. Sono contento che le persone reagiscano al disco allo stesso modo. È piuttosto interessante."

Tracklist:

1. 'Little Something' con Melody Gardot

2. 'It’s Probably Me' con Eric Clapton

3. 'Stolen Car' con Mylène Farmer

4. 'Desert Rose' con Cheb Mami

5. 'Rise & Fall' con Craig David

6. 'Whenever I Say Your Name' con Mary J. Blige

7. 'Don’t Make Me Wait' con Shaggy

8. 'Reste' con GIMS

9. 'We'll Be Together' con Annie Lennox

10. 'L'amour C'est Comme Un Jour' con Charles Aznavour

11. 'My Funny Valentine' con Herbie Hancock

12. 'Fragile' con Julio Iglesias

13. 'Mama' con Gashi

14. 'September' con Zucchero

15. 'Practical Arrangement' con Jo Lawry

16. 'None Of Us Are Free' con Sam Moore

17. 'In The Wee Small Hours Of The Morning' con Chris Botti