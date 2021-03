Addio a Claudio Coccoluto: il ricordo di Sergio Cerruti

Oggi presidente di AFI - Associazione Fonografici Italiani, Sergio Cerruti (nella foto, a sinistra) è stato un Dj professionista dalla fine degli anni Ottanta, quando ha iniziato a cimentarsi alle consolle prima dei club romani e poi di quelli europei. Lui, Claudio Coccoluto (nella foto, a destra), lo conosceva bene: il Dj cassinate scomparso oggi all’età di 58 anni era legato al collega capitolino non solo da una profonda amicizia, ma anche da un rapporto professionale, che li ha visti - tra le altre cose - collaborare per “Refresh”, mix firmato dallo stesso Coccoluto e prodotto da Cerruti pubblicato nel 2006 dalla Just Entertainment.

“E’ stato il primo, in Italia, a dare dignità a questo mestiere”, lo ricorda, commosso, il presidente di AFI: “Ha fatto sempre da bandiera per la nostra categoria, con grande dignità. Con lui se ne va un pezzo di vita, si cuore: avevamo gusti profondamente diversi ma eravamo accomunati dalla stessa, grandissima passione per la musica”.

“Oggi sui giornali e in TV leggo grandi tributi nei suoi confronti, e mi fa piacere”, prosegue Cerruti: “Peccato che tributi del genere, strameritati, non sempre arrivino per tempo. Però, tutto sommato, l’attenzione che ora gli viene prestata servirà a chi non lo conosceva a comprenderlo meglio, e a capire che tipo di artista e di persona eccezionale fosse. Claudio si è sempre schierato al fianco dei giovani, mettendoci la faccia e andando di persona in comunità come Exodus o San Patrignano, scardinando una volta per tutte l’equazione impostata da una certa opinione pubblica tra mondo delle discoteche e stragi del sabato sera. Ha sempre creduto nel vinile, anche quando il vinile non andava di moda, e - cosa più importante - è sempre stato coerente, come solo i grandi artisti sanno essere”.

Di Coccoluto, a Cerruti, mancheranno “le lunghissime telefonate, quasi sempre notturne, dove ognuno cercava di convincere l’altro delle proprie ragioni. Io ho una personalità forte, e lui l’aveva ancora più forte di me, ma il confronto è sempre stato improntato sul rispetto e sulla stima reciproca. Davvero, con lui se ne va anche un pezzo di me. Sapevo da tempo della sua malattia, pensavo di essere preparato all’inevitabile, ma purtroppo stamattina ho scoperto che, a certi appuntamenti, preparati non ci si arriva mai”.