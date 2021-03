Sanremo 2021: il Festival cantato (a modo loro) dai Nanowar of Steel

I Nanowar of Steel, che recentemente si sono allontanati dal loro stile parodistico heavy metal dopo canzoni come "Valhallelujah" e "Uranus", e dei quali ricordiamo la classica "Giorgio Mastrota (The Keeper of the Inox Steel)",

hanno messo in circolazione un nuovo singolo, "Biancodolce".

"Con 'Biancodolce' i Nanowar scrivono la canzone che tutti gli italiani segretamente vorrebbero sentire a Sanremo: una canzone sanremese ma allo stesso tempo anti-sanremese.

Siamo scesi in campo per combattere l'avversario con le sue stesse armi, na-na-na-na-nizzando il nostro sound ed il nostro outfit per mimetizzarci tra le file nemiche. Come andrà a finire? Un'idea noi ce l'abbiamo già: come per ogni canzone di Sanremo, la prima vittima sarà sempre l'ascoltatore."

I Nanowar of Steel, attivi dal 2003, sono attualmente composti da Gatto Panceri 666 - Basso, Potowotominimak – Voce, Mr. Baffo – Voce, Abdul – Chitarra, Uinona Raider – Batteria.