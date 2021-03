Sanremo 2021, Coma_Cose: "Sul palco portiamo la nostra storia"

“È un brano fortemente cercato. Il testo nasce da appunti annotati su un quaderno, c’è stato poi un lavoro di taglia e cuci per dare un senso a quelle tre-quattro immagini che stavano bene insieme. La musica invece era molto diversa nella sua prima fase originaria. Il sound era più in stile Blur e Gorillaz, ma non ci convinceva: era troppo moderno. Poi abbiamo provato con una “cassona”, ma anche in quel caso non eravamo soddisfatti. Con Mamakass, i nostri produttori, abbiamo deciso di togliere tutto e di ripartire da una chitarra acustica. Come riferimenti avevamo le atmosfere e i suoni dei Jesus and Mary Chain e dei Velvet Underground con Nico Ci immaginavamo al mare, al tramonto”.

Con queste parole i Coma_Cose raccontano "Fiamme negli occhi", il pezzo con cui calcheranno il palco dell'Ariston. .

“È la nostra storia di oggi. Ciclicamente facciamo una fotografia del nostro rapporto di coppia. E ci fa piacere, quando raccontando qualche cosa di nostro, le persone vedono anche altro. Credo che questo sia il potere della metafora”, sottolinea Francesca. Per la serata delle cover hanno scelto. Saranno affiancati dal grande chitarrista Alberto Radius. È il coronamento di un amore. “È il frutto finale di un percorso di affiliazione. Sin dal giorno zero Battisti è stato il fil rouge nella nostra scrittura. Penso per esempio alla canzone “Anima Lattina”, una citazione a tutti gli effetti”, ricorda Fausto. Il loro nuovo album uscirà il