Sanremo 2021, Ghemon: "Non sono secondo a nessuno"

Ghemon si presenta in gara al Festival di Sanremo con "Momento perfetto". È un ritorno, a Sanremo 2021, quello di Ghemon (che sui social ha pubblicato una simpatica clip in cui va alla ricerca di televoti chiamando aici che non vede e non sente da una vita). L'artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston due volte, gareggiando nel 2019 con il brano “Rose viola”, e come ospite della serata dei duetti, per cantare “Adesso” con Diodato e Roy Paci nel 2018.

“È un testo pieno di positività, racconta le difficoltà quotidiane, ma con una chiave diversa – dice Ghemon – è un pezzo sul credere in se stessi e sul superamento delle avversità. È un mix un di generi: rap, soul, gospel. C’è un sacco di gioia. Credo che prima di essere un buon scrittore, debba essere un bravo osservatore.. Quando l’ho scritta ho pensato ai progetti andati storti, ai sacrifici non ripagati, a chi ho visto sfrecciarmi davanti senza merito. Ma invece di abbattermi, sono andato avanti creandomi nuove opportunità. Mi sento in un bel momento della mia vita, ho voluto fotografare tutto questo in un’atmosfera agrodolce”. C’è una frase simbolo nel pezzo:. “Ci dicono sempre di essere umili e di abbassare la cresta, ma c’è una bella differenza fra consapevolezza e arroganza – sottolinea Ghemon – dirsi ogni tanto ‘credo in me’ penso che possa farci stare bene. I social ci schiaffano in faccia ogni giorno il nostro essere ‘secondi’ rispetto a qualcun altro. Amarsi può essere un antidoto per i momenti negativi”., insieme proporranno un medley di “Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e Sapone” e “La canzone del sole”. “