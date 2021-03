‘Save the Music’, tra una settimana il webinar di Fem e Rockol con Nicola Piovani, Diodato e…

A chi bisogna guardare per risalire alla fonte delle emozioni che ci suscita la musica? La risposta è semplice ma tutt’altro che banale: agli autori che la creano e agli editori che la pubblicano. Per accendere un riflettore sul motore di quella grande macchina che è l’industria musicale, da un anno messa in crisi da una gravissima emergenza sanitaria mondiale, FEM - Federazione Editori Musicali e Rockol hanno organizzato per il prossimo 10 marzo, alle ore 15 e 30, “Save the Music”, webinar che affronterà il tema della valorizzazione di autori ed editori, figure centrali nella filiera creativa dell’intero settore.

All’incontro saranno presenti come ospiti il compositore e direttore d’orchestra già vincitore di un Premio Oscar Nicola Piovani, il cantautore vincitore dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo Diodato, insieme al presidente di FEM Paolo Franchini, alla vicepresidente di FEM Francesca Trainini, al Managing Director di Warner Chappell Music Roberto Razzini, all’Amministratore Delegato del gruppo Sugar e già presidente di SIAE Filippo Sugar e all’editore e socio fondatore di ANEM - Associazione Nazionale Editori Musicali Toni Verona.

Per partecipare all’evento, completamente gratuito, sarà sufficiente collegarsi sul canale YouTube ufficiale di Rockol o seguire le istruzioni presenti sulla pagina dedicata all’evento.