Sanremo 2021: dite a Amadeus che Mick Jagger è in Italia, magari lo invita...

Mentre Amadeus ancora non smentisce (hai visto mai...) l'eventualità che Lady Gaga, attualmente impegnata nelle riprese di un film in Italia, possa festeggiare il ritrovamento dei suoi cani concedendosi una puntatina sul palco dell'Ariston, segnaliamo a Amadeus e al suo staff che anche Mick Jagger, volendo, potrebbe calcare le assi del teatro sanremese senza far troppa strada.



Jagger, dopo aver trascorso un po' di mesi in Toscana (vedi qui e qui) si è trasferito in Sicilia: è già stato avvistato a Siracusa, dove ha pranzato in un ristorante di Marzamemi, e lì ha trascorso anche il Natale, e la sua vacanza continua anche in questi giorni: un fotografo lo ha paparazzato nei pressi di Agrigento.



Ecco: dalla Sicilia Jagger potrebbe arrivare in Liguria anche in traghetto - Amadeus, datti da fare!

(Tanto più che Mick a Sanremo c'è già stato, alla fine di febbraio del 1967, quando accompagnò l'allora fidanzata Marianne Faithfull, in gara al Festival con "C'è chi spera", in doppia esecuzione con Riki Maiocchi - non arrivò alla finale: qui una foto della coppia sul lungomare).