La vittoria di ‘Io sì’ ai Golden Globes: i complimenti del ministro Franceschini a Laura Pausini

Ha avuto riscontri anche istituzionali la vittoria ai Golden Globes 2021 di “Io sì (Seen)”, il brano scritto da Diane Warren, adattato in italiano (e in spagnolo, francese e portoghese) da Laura Pausini e Niccolò Agliardi e interpretato dalla popstar di Solarolo: a complimentarsi con la cantante annunciata solo ieri come ospite speciale al Festival di Sanremo 2021 in occasione della seconda serata - quella di domani, mercoledì 3 marzo - è stato anche il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. In una nota ufficiale il titolare del dicastero della cultura ha fatto sapere:

“Complimenti a Laura Pausini per il prestigioso premio conquistato ieri sera ai Golden Globes. Una vittoria che unisce musica e cinema e che onora l'Italia”

“Io sì (Seen)” è presente nella shortlist di brani tra i quali saranno selezionati i cinque che concorreranno ai prossimi premi Oscar per aggiudicarsi la statuetta nella categoria “Best Original Song”: la nomination verranno ufficializzate il prossimo 15 marzo, mentre i vincitori saranno svelati nel corso della serata di gala in programma per il prossimo 26 aprile.