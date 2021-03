Sanremo 2021, Fulminacci: "Al Festival con Rodrigo D'Erasmo e Tommaso Colliva"

Non aspettatevi una nuova "Borghese in borghese". "Santa Marinella", la canzone di Fulminacci in gara al Festival di Sanremo 2021, è parla d'amore: "Il testo racconta una storia d'amore che non ho vissuto io, ma un mio amico. Il fatto è che me l'ha raccontata così tante volte che alla fine è diventata anche mia", sorride il cantautore romano, che all'Ariston cerca una conferma dopo il successo di critica del suo album d'esordio "La vita veramente" (premiato pure con una Targa Tenco, nel 2019).

A "Santa Marinella" hanno contribuito pure due giganti come Tommaso Colliva (produttore italiano di fama internazionale, al fianco anche dei Muse) e Rodrigo D'Erasmo (braccio destro di Manuel Agnelli negli Afterhours): "Colliva ha prodotto il brano, mentre Rodrigo ne ha curato l'arrangiamento orchestrale: è lui a dirigere l'orchestra per me a Sanremo", anticipa Fulminacci.

C'è attesa per il nuovo album di Fulminacci (vero nome Filippo Uttinacci, classe 1997). Si intitola "Tante care cose" e uscirà il 12 marzo, la settimana dopo il Festival.