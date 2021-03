Bandsintown: sono migliaia i livestream visualizzati ogni giorno

Alle previsioni che si accavallano continuamente su quello che potrebbe essere l'effettivo destino dei livestream in un'agognata fase post-covid si somma oggi il riscontro che proviene da Bandsintown, piattaforma alla quale sono abbonate decine di migliaia di artisti indipendenti che promuovono la loro musica davanti a una platea di milioni di fans.

Secondo quanto comunicato, sarebbero mediamente ben 3.000 al giorno le esibizioni da remoto alle quali i fans registrati al servizio si prenotano e accedono.

Il canale gratuito della piattaforma lanciato nell'aprile 2020, Bandsintown LIVE, in 11 mesi ha prodotto oltre 900 esibizioni live che sono state erogate a un pubblico complessivo di circa 33 milioni di individui.

Proprio poche settimane fa Bandsintown ha aggiunto al proprio bouquet Bandsintown PLUS, un nuovo servizio di abbonamento basato proprio sulla promozione di musica in esclusiva prodotta e offerta dai musicisti, in forma di livestream e altro, per sostenere e monetizzare meglio la propria carriera. Tra i primi artisti a utilizzare le caratteristiche di Bandsintown PLUS si segnalano Charli XCX, Devendra Banhart, HAIM,.