Sanremo 2021, Arisa: "La mia ballata anni '90 in stile Mariah Carey"

Arisa torna all'Ariston da vera e propria veterana. Dall'anno dell'esordio con "Sincerità" (era il 2009), tra partecipazioni, ospitate e altro la 38enne cantante lucana ha "saltato" il Festival di Sanremo solo due volte, nel 2013 e nel 2017.

Per il resto: ha vinto tra i giovani nel 2009 e tra i big nel 2014 con "Controvento". È arrivata seconda tra i big nel 2012 con "La notte", partecipando al Festival anche nel 2016 e nel 2019. Ha duettato con Max Pezzali, Giovanni Caccamo e Marco Masini. E il Festival lo ha anche co-condotto, nel 2015, accanto a Carlo Conti e a Emma. Quest'anno porta in gara "Potevi fare di più": "È una ballad che strizza l'occhio ai grandi classici degli Anni '90 e Duemila, da Mariah Carey a Whitney Houston. Ha un po' quel sapore americano dei sogni, quando ascoltavano Stevie Wonder, Celine Dion: c'è un gusto orchestrale americano che è stato quello che mi ha formata". Parla di una donna che si lascia alle spalle una relazione tossica: "Lasciarsi adesso non fa più male non è importante / cosa ci importa di quello che può dire la gente", canta nei primi versi del testo. L'ha scritta per lei Gigi D'Alessio: "È una canzone d'amore verso sé stessi nel momento in cui si fa una scelta di libertà e di consapevolezza riguardo a una situazione che non ci rende più felici", dice Arisa.

Quest'anno a Sanremo la cantante inaugura un nuovo corso della sua carriera, l'ennesimo. Dopo la rottura con Warner (l'etichetta che la lanciò) e il breve passaggio in Sugar (pubblicò solo un album, "Una nuova Rosalba in città" del 2019), ora incide come indipendente per Believe.