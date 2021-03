Sanremo 2021, Annalisa: "Sul palco come se fosse la prima volta"

Annalisa si presenta sul palco dell'Ariston con "Dieci". "Il testo di questa canzone nasce quasi un anno fa. Avevo la voglia di raccontare la volontà di lottare per le cose importanti, le passioni e tutto quello che ci fa venire voglia di cambiare strada, di percorrere una vocazione, quelle cose che ci danno luce alle giornate - spiega la cantante - poi è venuta fuori una canzone che in realtà ha l’aspetto di una canzone d’amore. Ognuno in realtà ci può leggere quello che vuole: una storia d’amore tra due persone o un amore per qualcosa che ti ha cambiato la vita".

La musica? "Dal punto di vista musicale è una ballad che non sembra una ballad - sorride Annalisa - se posso rifarmi a qualcosa del mio passato per spiegare meglio quello che sto dicendo, è un equilibro tra “Il mondo prima di te” e “Un domani”.

Sicuramente c’è l’emotività e la forma della ballad, ma in realtà l’uso delle parole e la melodia è sicuramente un po’ in modalità stream of consciousness, un fiume di parole che poi assume una forma e una ritmica che in qualche modo ti fanno sembrare che questa canzone in realtà una ballad non sia". Sanremo è un cassetto pieno di ricordi. "La mia canzone preferita di Sanremo è “Come saprei” di Giorgia perché quando l’ho ascoltata la prima volta ero una bambina piccola che già sognava di fare musica e di fare questo mestiere nella vita - amette Annalisa -rimasi molto colpita da questa canzone, da lei e dalla sua voce. Qualche anno dopo è stata la prima canzone che ho cantato dal vivo. Sono molto legata emotivamente a quella canzone. Forse ho proprio imparato a cantare grazie a quella canzone. .

Nella serata delle cover porterà “La musica è finita”. "È una canzone che amo tantissimo da sempre. Amo molto anche Ornella Vanoni, che trovo sia una delle donne più eleganti della nostra musica - conclude - in realtà ho colto l’occasione di collegarmi anche dal punto di vista del contenuto un po’ alla mia canzone, perché anche ne “La musica è finita” c’è il racconto di questo amore che sembra sul punto di finire ma, per come sono fatta io, leggo una speranza alla fine. Questo è il mio modo per poter dire grazie anche a questa canzone che la musica non è finita, semplicemente si sta evolvendo e sta trovando nuovi spazi per arrivare alle persone. Mi auguro che questa evoluzione e questi tempi che ci stanno obbligando ad assecondare il cambiamento, comunque si risolvano in un finale positivo. Io ne sono certa e voglio ribadirlo con questo messaggio".