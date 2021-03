Il prossimo 9 settembre verrà pubblicata un'edizione rivista e ampliata di 'Evenings With Led Zeppelin', il ponderoso volume di riferimento relativo alle esibizioni dal vivo dei Led Zeppelin. La prima edizione del libro curato da Dave Lewis e Mike Tremaglio venne pubblicata nel 2018.

Il volume si compone di 300.000 parole, è corredato da 3.100 immagini ed è il lavoro più completo pubblicato fino ad oggi sulla carriera in concerto della band inglese, ricco di dettagli, scalette e aneddoti sulle performance dal vivo dei Led Zeppelin. Nel libro vengono raccontate oltre cinquecento performance della formazione composta da Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones, dal loro primo concerto nella palestra di una scuola in Danimarca il 7 settembre 1968, fino all'ultimo concerto con John Bonham, a Berlino il 7 luglio 1980.



Nella nuova edizione verranno aggiunte 48 pagine portando il totale a 624 pagine, 20 nuove fotografie on stage, oltre ad immagini di locandine dei concerti e a una sezione aggiuntiva dell'appendice riguardante i bootleg.