La vittoria di ‘Io sì’ ai Golden Globes: i commenti di Niccolò Agliardi e Gramitto Ricci (Edizioni Curci)

La vittoria di “Io sì (Seen)” ai Golden Globes 2021 non è stata celebrata solo da Laura Pausini, ma anche da Niccolò Agliardi, che insieme alla stessa cantante di Solarolo ha curato l’adattamento del testo della canzone - scritta dall’autrice americana Diane Warren - nelle versioni italiana, spagnola, francese e portoghese.

“Ci sono fortune che ti osservano per anni, ti spiano da lontano e ti collaudano lentamente”, ha commentato Agliardi: “Quando questa notte, alle quattro Laura mi ha scritto: ‘Abbiamo vinto’ ho avuto l’impressione che una di quelle fortune avesse scelto noi. Poi ho pensato all’impegno, alla costanza, alla disciplina, alla fiducia, all’alleanza e a tutto l’amore che in questi anni abbiamo messo nel nostro lavoro e mi sono sentito orgoglioso per aver dimostrato alla fortuna che valeva la pena fidarsi di noi. Il mio ringraziamento va prima di tutto a Laura e a tutto il suo team, a Diane Warren, a Edoardo Ponti, ai produttori di Palomar, e alla squadra di Curci Edizioni. Dietro questo premio ci sono tanti anni e molti significati. Sono grato per tutto quello che è successo”.

Alfredo Gramitto Ricci, numero uno delle Edizioni Curci, ha voluto pubblicamente congratularsi con Agliardi per il risultato raggiunto: “Le caratteristiche professionali ed umane di Niccolò sono gli elementi che hanno fatto nascere, sviluppare ed estendere la proficua collaborazione ed amicizia che ci lega da così tanto tempo”, ha spiegato l’editore, “Questo straordinario risultato ci rende estremamente orgogliosi”.