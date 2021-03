Concerti, Eric Clapton sposta il tour europeo. Le nuove date a Milano e Bologna.

Eric Clapton ha posticipato il suo tour europeo dal 2021 al 2022. L'annuncio cita quale causa le restrizioni ai raduni di massa in Europa dovute alla diffusione da Coronavirus. Molti concerti erano in origine già previsti per il 2020, poi sono stati spostati in avanti di un anno fino al 2021 e ora il nuovo (ci auguriamo definitivo) posticipo.

Negli ultimi anni, il 75enne chitarrista britannico ha sofferto di una serie di disturbi fisici che gli sconsigliavano di evitare le fatiche di un tour. Eppure nel 2019 ha tenuto quasi venti concerti. Anche se durante queste esibizioni suona spesso mentre è seduto.

Quando venne annunciato il tour del 2020, la formazione che avrebbe supportato Eric Clapton dal vivo era formata da Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiere), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra) e dalle coriste Sharon White e Katie Kissoon.

Queste le nuove date del tour europeo. I due live dedicati all'Italia vengono quindi spostati. Lo spettacolo annunciato al Mediolanum Forum di Assago, nell'immediato hinterland milanese, non si terrà più il 26 maggio 2021 bensì il 18 maggio 2022. Mentre il live previsto alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna, si sposta dal 28 maggio 2021 al 20 maggio 2022.

Questo il nuovo calendario:

May 17 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

May 18 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

May 20 – Bologna, Italy – Unipol Arena

May 31 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

Jun 02 – Munich, Germany – Olympiahalle

Jun 05 – Prague, Czech Republic – O2

Jun 07 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Jun 10 – Dusseldorf, Germany – ISS Dome

Jun 12 – Antwerp, Belgium – Sportpalais

Jun 14 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

Jun 15 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

Jun 17 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena

Jun 19 – St. Petersburg, Russia – Ice Palace

Jun 21 – Moscow, Russia – Crocus Hall

Jun 22 – Moscow, Russia – Crocus Hall