Lana Del Rey: guarda il teaser di "White Dress"

Tra diciannove giorni uscirà il nuovo album di Lana Del Rey "Chemtrails Over the Country Club". Per solleticare la curiosità di fan e addetti ai lavori la 35enne musicista newyorkese ha pubblicato sul proprio account Instagram un video di una ventina di secondi, dove la si può ammirare mentre pattina su una strada deserta, quale anticipazione del suo prossimo singolo, "White Dress".

Nella stessa clip, che è divisa in due parti, Lana Del Rey risponde a una domanda fuori campo dicendo: "Io non so cosa sto cercando, ma spero un giorno di poter lavorare con qualcuno che sappia per davvero come realizzare un video come John Waters o David Lynch".

In una recente intervista concessa alla rivista britannica Mojo, la cantautrice statunitense ha rivelato di avere già registrato un album di cover di canzoni country: "Ho riascoltato "Ride" e "Video games" e ho pensato: c'è del country, qui. Voglio dire, non sono assolutamente canzoni pop. Così mi sono detta: 'Vediamo come queste influenze vengono fuori'. Non uso la steel guitar o robe del genere, ma mi viene fuori naturale".



La title track, "Chemtrails Over the Country Club", e il suo video sono stati pubblicati nel corso dello scorso mese di gennaio, con la produzione di Jack Antonoff.

Mentre il primo singolo tratto dal suo sesto album, "Let Me Love You Like A Woman", ha raggiunto il mercato nell'ottobre del 2020.