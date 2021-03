Yes, guarda il nuovo video del loro classico "Owner Of A Lonely Heart"

Gli Yes hanno pubblicato un nuovo video del loro classico "Owner Of A Lonely Heart", canzone in origine inclusa nel loro album uscito nel 1983 "90125". La clip è tratta da un concerto della band inglese tenutosi nel 1991, nell'ambito dello Union tour, allo Shoreline Amphitheatre a Mountain View in California.

Gli Yes hanno annunciato l'uscita, per il prossimo 3 maggio, di un cofanetto composto da 30 dischi intitolato "Union 30 Live". Il set mescola un DVD di riprese multi-camera con la colonna sonora di accompagnamento mixata da Trevor Rabin del concerto allo Shoreline Amphitheatre dell'8 agosto 1991. Nella confezione sono inclusi anche delle registrazioni fatte dai fan, registrazioni dal desk, trasmissioni radio FM e cimeli assortiti di quello che Rick Wakeman chiama "l'evento più importante nella storia degli Yes".Il cofanetto uscirà anche in edizione 'Union 30 Four Vinyl Disc', box in vinile a quattro colori in edizione limitata di mille copie. Il vinile da 180 grammi sarà disponibile nei colori rosso, blu, verde e giallo, avrà inoltre il programma dello Union tour riprodotto a grandezza naturale, laminato, pass per gli ospiti e il DVD del live a Mountain View.

Box:

CDx2+DVD: Pensacola Civic Centre 9th April 1991

CDx3: Worcester Centrum, Worcester, MA 17th April 1991

CDx2+DVD: Nassau Colosseum 20th April 1991

CDx3: Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany 31st May 1991 (FM Broadcast)

CDx3: Wembley Stadium, UK (2 Discs) 29th June 1991 FM Broadcast + Star Lake Amphitheatre 24th July 1991

CDx3: Alpine Valley Music Theatre, Wisconsin 26th June 1991

CDx2+DVD: Madison Square Gardens, NYC 15th July 1991



CDx3 Spectrum Theatre, Philadelphia, 12th July 1991

CDx2+DVD: Shoreline Amphitheatre (Remastered) 8th August 1991

CDx3: Yokohama Bunka Taiikukan 4th March 1992

Union 30 Four Vinyl Disc box set



Side 1

1.Intro/Firebird Suite

2. Yours Is No Disgrace



Side 2

1. Rhythm Of Love

2. Heart Of The Sunrise

Side 3

1. Clap

2. Mood For A Day

3. Make It Easy

4. Owner Of A Lonely Heart

5. I’ve Seen It All Good People



Side 4

1. Solly’s Beard

2. Saving My Heart For You

3. Whitefish

4. Amazing Grace

5. Rick Wakeman Solo



Side 5

1. Awaken



Side 6

1. Roundabout.



Side 7

1. Shock to the System

2. And You And I

3. Hold On



Side 8

1. Lift Me Up

2. Drum Duet

3. Changes