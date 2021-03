Sanremo 2021, la calata delle truppe di Achille Lauro sul Festival - Foto

Achille Lauro è il tipo di artista capace di farsi notare anche quando fa cose assolutamente normali (almeno, per uno che fa il suo lavoro), come - per esempio - organizzare la logistica e gli spostamenti in vista di una residency presso un’importante rassegna musicale-televisiva.

In vista delle cinque ospitate che avranno per protagonista Lauro De Marinis all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, l’artista e il suo staff stanno facendo convergere sul Teatro Ariston attrezzature sceniche e abiti di scena che serviranno alla voce di “Rolls Royce” per portare in scena i suoi “quadri”, che - lo si è appreso oggi in occasione della prima conferenza stampa della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana - ospiteranno anche il primo ballerino dell'Opera di Roma, Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Nel primissimo pomeriggio di oggi a Milano, in zona City Life, è stato avvistato questo furgone, che - come si evince dall’insegna impressa sulla fiancata a caratteri cubitali - lascia facilmente intuire quale funzione stia assolvendo:

Impossibile non notare la marca produttrice del veicolo commerciale, che - sebbene non la medesima citata nel titolo della canzone presentata al Festival di due anni fa - resta comunque di fascia alta. Sanremo, per l’edizione 2021, ha predisposto dei tagli al budget: Lauro, evidentemente, è stato leggermente meno rigorista...