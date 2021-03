Sanremo 2021, la scaletta della terza serata

È dedicata alle cover e ai duetti, la terza serata del Festival di Sanremo 2021, in onda stasera - giovedì 4 marzo - in diretta su Rai1. Il tema di quest'anno è un omaggio alla "canzone d'autore". I 26 big in gara saranno accompagnati sul palco da alcuni ospiti. Ecco cosa prevede la scaletta.

Aiello con Vegas Jones - Gianna (Rino Gaetano - 1978)

Annalisa con Federico Poggipollini - La musica è finita (Ornella Vanoni - 1967)

Arisa con Michele Bravi - Quando (Pino Daniele - 1991)

Bugo con i Pinguini Tattici Nucleari - Un'avventura (Lucio Battisti - 1969)

Colapesce e Dimartino - Povera patria (Franco Battiato - 1991)

Coma_Cose con Alberto Radius e Mamakass - Il mio canto libero (Lucio Battisti - 1972)



Ermal Meta con la Napoli Mandolin Orchestra - Caruso (Lucio Dalla - 1986)

Extraliscio feat. Davide Toffolo con Peter Pichler - Medley Rosamunda (Gabriella Ferri)

Fasma con Nesli - La fine (Nesli - 2009)

Francesca Michielin e Fedez - Medley Del verde (Calcutta - 2015)/Le cose in comune (Daniele Silvestri - 1995)

Francesco Renga con Casadilego - Una ragione di più (Ornella Vanoni - 1969)

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci - Penso positivo (Jovanotti - 1994)

Gaia con Lous and the Yakuza - Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco - 1962)

Ghemon con i Neri per Caso - Medley Le ragazze/Donne/Acqua e sapone/La canzone del sole

Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior - Gli anni (883 - 1995)

Irama - Cirano (Francesco Guccini - 1996)

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore - Splendido Splendente (Donatella Rettore - 1979)

Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i lavoratori dello spettacolo - Non è per sempre (Afterhours - 1999)

Madame - Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano - 1972)

Malika Ayane - Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli - 1968)

Måneskin con Manuel Agnelli - Amandoti (CCCP - Fedeli alla linea - 1990)

Max Gazzè e La Trifluoperazina Monstery Band con Daniele Silvestri e The Magical Mistery Band - Del mondo (C.S.I. - 1994)

Noemi con Neffa - Prima di andare via (Neffa - 2003)

Orietta Berti con Le Deva - Io che amo solo te (Sergio Endrigo - 1962)

Random con The Kolors - Ragazzo fortunato (Jovanotti - 1992)

Willie Peyote con Samuele Bersani - Giudizi universali (Samuele Bersani - 1997)

Le esibizioni dei big saranno giudicate solo dai membri dell'orchestra e alla fine della serata sarà mostrata una classifica provvisoria, relativa però solo alle prime dieci posizioni.

Madrina della serata sarà la 22enne modella bresciana Vittoria Ceretti. All'Ariston anche Sinisa Mihajlovic.