Palermo, lo studio Cantieri 51 diventa (anche) un’etichetta

Cantieri 51, lo studio palermitano fondato dall’ex Ti.pi.cal Riccardo Piparo che in due anni di attività ha ospitato le session di registrazione di - tra gli altri - Mario Biondi, La Rappresentante di Lista e Nicolò Carnesi, lancerà nelle prossime settimana l’etichetta Cantieri 51 Records. Lo staff della label, oltre a Piparo, includerà Ciccio Leo in qualità di partner, producer e musicista e Antonio e Pietro Zarcone come partner e musicisti.

Accanto all’attività con i Ti.pi.cal, nel corso della sua carriera Piparo ha curato le produzioni di - tra gli altri - Jovanotti, per il quale ha lavorato al singolo del 2011 “Tutto l’amore che ho”, Jamie Hartman, Eros Ramazzotti e Andrea Febo.