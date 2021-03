Sanremo 2021, Laura Pausini ospite per cantare l'Italia nel mondo

Laura Pausini, reduce dalla vittoria del Golden Globe come "Miglior canzone originale" per "Io sì (Seen)" (scritta da Diane Warren e adattata in italiano da Niccolò Agliardi), sarà ospite del Festival di Sanremo 2021. L'annuncio è arrivato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione della manifestazione. La cantante romagnola salirà sul palco dell'Ariston nella seconda serata, quella di mercoledì.

Si tratta per lei di un ritorno a Sanremo a distanza di tre anni dall'ospitata del 2018 e a ventotto dalla vittoria tra le "Nuove Proposte" nel '93 con "La solitudine": "Laura è l'artista italiana più premiata in tutto il mondo questo ci permette di creare un racconto che avevamo pensato e che adesso si può concretizzare. Ci sarà anche l'omaggio al Maestro Ennio Mrricone, con Il Volo. E poi le canzoni: ci sono canzoni che sono partite da qui come 'Non ho l'età', 'Montagne verdi', 'Io amo', che mercoledì saranno cantate dagli interpreti originali: Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. La serata sarà un grande omaggio alla musica italiana che ha portato Sanremo in giro per il mondo".