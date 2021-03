Concerti a Milano, torna anche nel 2021 Estate Sforzesca

Estate Sforzesca, la rassegna musicale di musica, danza, teatro e performance ospitata dal Cortile delle Armi del Castello Sforzesco che da qualche anno anima le estati del capoluogo lombardo, avrà luogo anche nel corso della prossima estate: a farlo sapere è il Comune di Milano, che ha già aperto le adesioni rivolte a promoter e organizzatori. Il periodo deputato alla calendarizzazione degli eventi è, indicativamente, quello compreso tra la prima metà di giugno e la fine del prossimo agosto.

Lo spazio riservato all’accoglienza di pubblico e artisti (nella foto) sarà ovviamente allestito tenendo conto della misure anti-contagio che prevedono distanziamento di almeno un metro tra spettatori non congiunti, e sarà adattato a seconda delle norme che verranno inserite nelle prossime disposizione in materia di contenimento dell’infezione da SarS-Cov-2.

L’anno passato, a emergenza sanitaria già in corso - seppure non in fase acuta - Estate Sforzesca ospitò 85 eventi (50 concerti, 31 spettacoli teatrali, 4 di danza e un di circo), staccando un totale di 26 biglietti e registrando otto serate da tutto esaurito. L’iniziativa - alla quale contribuirono otto tra partner e sponsor - coinvolse complessivamente 1700 lavoratori tra artisti, tecnici e addetti.