Queen, arriva un videogioco per smartphone

La band un tempo guidata da Freddie Mercury - o meglio, chi ne sta gestendo l’eredità - si sta rivelando sempre più digitale: dopo lo sbarco sulla piattaforma social TikTok i Queen sono sbarcati nel mondo del gaming con un nuovo videogioco dedicato agli smartphone.

“Queen: Rock Tour”, questo il titolo del videogame, è già disponibile sulle piattaforme dedicate ai sistemi Android e iOs: a sviluppare il titolo è stata la casa di intrattenimento digitale Gameloft, che - non a caso - è una controllata del gruppo Universal, major che controlla i diritti sul catalogo della band di “We Will Rock You”.

Da punto di vista della giocabilità, “Queen: Rock Tour” è basato sullo stesso principio sul quale si fonda il videogame musicale per definizione, “Guitar Hero”, con un aspetto grafico creato ad hoc e delle personalizzazioni riguardo i vari elementi della band. Nella colonna sonora figurano una ventina tra le hit più conosciute del gruppo, come - tra le altre - “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” e “We Are The Champions”.

La modalità di fruizione del titolo è freemium: il videogioco potrà essere scaricato gratuitamente in forma limitata, ma sarà necessario pagare 2,99 sterline per poter disporre della versione integrale del videogame.