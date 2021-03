Concerti, The Weeknd raddoppia a Milano: annunciata una seconda data

Sono diventate due le date previste a Milano da The Weeknd, che nell’autunno del 2020 porterà nel capoluogo lombardo il suo After Hours Tour: il cantante e produttore canadese, oltre che in occasione dell’appuntamento - già andato sold out - del primo novembre, salirà sul palco del Forum di Assago anche il giorno precedente, il 31 ottobre.

I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 11 del prossimo mercoledì, 3 marzo, sulla piattaforma TicketOne e sui principali circuiti di rivendita primaria.

Lanciate dalla sua esibizione alla passata edizione del Super Bowl le prevendite della prossima fatica sui palchi di Abel Makkonen Tesfaye - questo il nome all’anagrafe dell’artista - stanno facendo registrare numeri impressionanti: già a metà dello scorso febbraio la serie di eventi aveva staccato a livello mondiale, ai botteghini, oltre un milione di biglietti.

L’After Hours World Tour debutterà il 22 gennaio del 2022 da Vancouver, in Canada, per poi toccare sessantuno città anche negli USA entro la fine di maggio: dopo una pausa tra giugno e settembre, la serie di eventi si trasferirà in Europa, dove - appunto - farà tappa in Italia, al Forum di Assago, a Milano, il 31 ottobre e il primo novembre. A causa della grande richiesta di biglietti Live Nation ha già annunciato date aggiuntive - per il momento, a differenza di quelle italiane, ancora da confermare - in sudamerica, Messico, sud-est asiatico e Australia, presumibilmente a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023.