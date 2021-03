Francesco De Gregori vuole un 'Ministero del Divertimento' per rilanciare i concerti

Il grande cantautore romano Francesco De Gregori è intervenuto sull’inserto finanziario di Repubblica Affari e Finanza per commentare la situazione della filiera della musica dal vivo. Il settore, osserva l’artista, è ormai bloccato a causa dell’emergenza sanitaria da un anno: a differenza, però, di altri comparti del mondo dello spettacolo come quelli del cinema e del teatro, l’ecosistema del live non gode di contributi statali sistematici, e ha un’imposizione IVA del 22%. Per questo l’artista, provocatoriamente, ha auspicato la nascita di un “Ministero del Divertimento” che possa dedicarsi dei problemi della filiera.

Il blocco delle attività ha costretto alla chiusura locali, venue e agenzie, colpendo migliaia di lavoratori in tutta Italia. La mera riapertura delle attività, per De Gregori, non basta, perché il contingentamento degli ingressi potrebbe rendere insostenibile l’organizzazione degli eventi di dimensioni medio-grandi a livello finanziario: