E’ morto Ian North, chitarrista di Neo e Milk 'N' Cookies

Ian North, chitarrista e produttore che contribuì con il suo lavoro alla definizione della scena americana anni Settanta con i Milk 'N' Cookies, è morto all’età di 68 anni: come ha confermato la vedova dell’artista al giornalista e critico Paul Zone, l’artista è stato stroncato lo scorso sabato, 27 febbraio, da un infarto.

North fondò nel 1973 i Milk 'N' Cookies insieme a Justin Strauss alla voce, Jay Weiss al basso e Mike Ruiz alla batteria: il gruppo pubblicò - non senza tensioni con l’etichetta, la Island - nel corso della propria carriera un unico album eponimo, nel ‘76, che negli anni divenne un classico di nicchia tanto da venire ripubblicato, nel 2016, dall’etichetta di Brooklyn Captured Tracks.

Dopo lo scioglimento dei Milk 'N' Cookies North si spostò in Gran Bretagna, dove insieme al bassista degli Sparks Martin Gordon e ai fratelli Paul e Robert Simon formò i Radio, diventati Neo dopo l’abbandono della formazione da parte di Gordon: il gruppo pubblicò un solo album eponimo nel 1979, oltre che un EP, "Tran-Sister", l’anno precedente.

Terminata anche l’avventura coi Neo North fece ritorno negli USA, dividendosi tra le attività di produttore - tra gli altri, per i Fast - e quella di artista solista, che l’ha visto pubblicare l’album “My Girlfriend's Dead” e l’EP “Rape of the Orchids”.