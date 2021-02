Ligabue: ‘Scrissi ‘Una vita da mediano’ per scusarmi del mio successo’

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Antonio Gnoli per l’inserto culturale di Repubblica Robinson in edicola da sabato 27 febbraio, Luciano Ligabue è tornato sul periodo di crisi che lo portò a meditare, alla fine degli anni Novanta, di abbandonare la carriera musicale. Ricordando il periodo seguito ai successi di “A che ora è la fine del mondo?” e “Buon compleanno Elvis”, il cantautore emiliano ha ricordato:

“Ero stato investito da un successo troppo grande. (...) Venivo da una serie di straordinari riconoscimenti: gli album 'Buon compleanno Elvis' e 'Su e giù dal palco', il romanzo 'Fuori e dentro il borgo' e il film 'Radiofreccia'. Mi trovai, di colpo, nell’incapacità di gestire quell’enorme consenso. Faticavo a tollerare chiunque si sentisse in dovere di esprimere un’opinione su di me. Magari era solo una mia paranoia, ma soffrivo all’idea che tutto quello che si raccontava di me fosse più la proiezione di ciò che rappresentavo ai loro occhi, che non quello che ero veramente”.