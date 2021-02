Sanremo 2021, tra gli ospiti anche Diodato e Mahmood

Ci saranno anche i vincitori delle edizioni 2019 e 2020 di Sanremo - rispettivamente Mahmood con “Soldi” e il cantautore di origini tarantine Diodato con “Fai rumore” - nel cast della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana: a rivelarlo, nel corso di un’intervista a Repubblica, è stato il direttore artistico e presentatore della manifestazione, Amadeus. Lo showman ha dichiarato:

“Martedì apriamo con Diodato e ‘Fai rumore’, non solo perché ha vinto l’anno scorso ma perché la sua bellissima canzone è diventata un inno durante il lockdown. Per milioni di italiani ha assunto un altro significato. Poi venerdì torna Mahmood, uno dei simboli del rinnovamento di Sanremo. E’ ospite nella serata delle Nuove Proposte, Mahmood è nato qui, su questo palco. Sono felicissimo che venga”

Riguardo lo spirito che animerà la prossima edizione del Festival, Amadeus ha osservato:

“Vogliamo portare leggerezza e regalare un sorriso. Sanremo è un appuntamento e va rispettato. La pandemia ci ha devastato anche psicologicamente, penso ai ragazzi (...) Penso che dobbiamo fare spettacolo, è la nostra missione, ho usato un parolone, diciamo il nostro lavoro. Se la gente si sintonizza comunque si distrae, mette la testa da un’altra parte. Chi è a casa e sta soffrendo perché combatte, ha perso i propri cari o il lavoro, forse per un attimo sorride. Sanremo non può risolvere i mali dell’Italia, ma promettiamo cinque serate di musica e leggerezza”

Il conduttore è tornato anche sul tema dell’assenza di pubblico in platea al teatro Ariston:

“Non ho mai fatto uno spettacolo con una platea vuota, non so dire cosa proverò. Il nostro pubblico sarà l’orchestra di 60 elementi. Ci avvolge, ce l’abbiamo di fronte, avremo qualcuno da guardare. L’obiettivo è l’evento televisivo, sappiamo che avremo milioni di persone che ci seguono in un momento storico”