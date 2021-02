Sanremo 2021, per i bookmaker Colapesce e Dimartino favoriti

A meno di 72 ore dalla partenza, i bookmaker hanno fissato le quote per le scommesse su chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo: sia Sisal che Lottomatica danno “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino come brano favorito, seguito da “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez e “Zitti e buoni” dei Maneskin.

Alle spalle del gruppo di testa capeggiato dalla coppia di cantautori siciliani, tra gli outsider Sisal Matchpoint inserisce Willie Peyote (a 7.50), La Rappresentante di Lista (9), Madame (9), Bugo (12), Coma Cose (12), Aiello (16), Ermal Meta (16), Irama (16), Lo Stato Sociale (16) e Max Gazzè (16), mentre per Lottomatica sorprese potrebbero arrivare da Willy Peyote (10), La Rappresentante di Lista (12), Coma_Cose (12) ed Ermal Meta. Sostanzialmente diversa la stima del gruppo di inseguitori compilata da Eurobet, nella quale sono stati inseriti Annalisa (a 8), Arisa, Ermal Meta, Gio Evan, Malika Ayane, Noemi e Random (tutti a 11), Fulminacci, Irama, La Rappresentante di Lista e Lo Stato Sociale (tutti a 13).

Gli scommettitori più audaci che vogliano tentare il colpo grosso guardando ai fanalini di coda delle classifiche secondo Sisal potrebbero guardare a Extraliscio con Davide Toffolo e Random, entrambi dati a 55, se non addirittura alla veterana Orietta Berti, la cui eventuale vittoria verrebbe pagata 66 volte la posta in gioco.

Eurobet, che curiosamente quota i favoriti Colapesce e Dimartino nella parte bassa della classifica, a 26, nel pacchetto degli sfavoriti inserisce Coma_Cose e Ghemon (a 41), oltre che Bugo (a 51), concordando però con la concorrenza sulla più sfavorita tra gli sfavoriti, Orietta Berti, l’eventuale vittoria della quale verrebbe pagata centouno volte la cifra scommessa.