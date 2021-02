Classifiche, tutte le novità della settimana del 26 febbraio: Il Tre debutta in prima posizione

A una settimana dalla sua pubblicazione, l’album di debutto del cantante romano Il Tre, intitolato, “Ali”, debutta alla prima posizione della classifica degli album più venduti in Italia, scalzando dalla vetta l’ultimo disco di Gazzelle, “OK”.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 19 al 24 febbraio 2021, che vede “Ali” di Il Tre debuttare in prima posizione, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Magica musica” di Venerus (4)

“Thriller - 25th Anniversary Edition” di Michael Jackson (40)

“Random Access Memories” dei Daft Punk (41)

“Discovery” dei Daft Punk (68)

“As The Love Continues” di Mogwai (78)

“Nakamura” di Aya Nakamura (91)

“Californication” dei Red Hot Chili Peppers (92)

“Sfera Ebbasta” di Sfera Ebbasta (95)

“Evolve” degli Imagine Dragons (96)

“Abbey Road” dei Beatles (100)

Nella classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 19 al 24 febbraio 2021, che vede nuovamente al primo posto "La canzone nostra" di Mace, Blanco e Salmo, segnala i nuovi ingressi di:

“Che me chiamme a fa?” di Rocco Hunt con Geolier (8)

“Bugie” di Massimo Pericolo (28)

“Tutta la notte” di Sangiovanni (37)

“Il tuo nome” di Il Tre (38)

“Britney ;-)” di Rosa Chemical Feat. Mambolosco & Radical (52)

“Apollo 13” di Il Tre con Vegas Jones (54)

“Te lo prometto” di Il Tre (67)

“Tegole” di Il Tre (69)



“Per chi non ha un posto in questo mondo” di Il Tre (75)

“Nessun perché” di Franco126 (80)

“Ogni pensiero vola” di Venerus e Mace (81)

“Notti in bianco” di Blanco (84)

“Pioggia” di Il Tre (87)

“Solo noi” di Achille Lauro (88)

“Goosebumps” di HVME (94)

“My Head & My Heart” di Ava Max (96)

“A forma di origami” di Mr. Rain (97)

“Mamacita” dei Black Eyed Peas con Ozuna e J. Rey Soul (98)

“Una volta ancora” di Fred De Palma con Ana Mena (99)

“Good Times” di Ghali (100)

La classifica Radio Airplay, che vede “Il mio amico” di Madame con Fabri Fibra al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Fireworks” di Purple Disco Machine con Moss Kena (18)

“Solo noi” di Achille Lauro (27)

“Astronave” degli Zero Assoluto (69)

“Il tuo nome” di Il Tre (85)

“Voglio stare con te” di Fabrizio Moro (90)

“Popolari” di Braco feat. Jake La Furia (95)

“Everybody's Gonna Love Somebody” di Alfie Templeman (99)

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Camini” di Giovanni Neve.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la sesta settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“Judas And The Black Messiah: The Inspired Album” di artisti vari (12)

“Life Rolls On” di Florida Georgia Line (21)

“Death By Rock And Roll” dei Pretty Reckless (28)

“The Lucky Ones” dei Pentatonix (123)

“Unfuckwitable” di Babyface Ray (128)

“Pink Planet” di Pink Sweat$ (133)

“Still Dreaming” di Tomorrow X Together (173)

“$ad Boyz 4 Life “ di Junior H (192)

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che riconferma “Driver License” di Olivia Rodrigo come brano più venduto, segnala i nuovi ingressi di:

“Calling My Phone” di Lil Tjay Featuring 6LACK (3)

“Love Story (Taylor’s Version)” di Taylor Swift (11)

“We’re Good” di Dua Lipa (49)

“What It Feels Like” di Nipsey Hussle & JAY-Z (51)

“Astronaut in The Ocean” di Masked Wolf (68)

“Heartbreak Anniversary” di Giveon (74)

“Like I Want You” di Giveon (95)

“How They Remember You” di Rascal Flatts (100)

La UK Charts album della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo vede debuttare in prima posizione “As The Love Continues” di Mogwai e segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Conflict of Interest” di Ghetts (2)

“May Seriously Harm You and Others Around You” di Reytons (27)

“Times” di SG Lewis (46)

“The Blues Album - MMXXI” di Whitesnake (57)

“When Life Was Hard and Fast” di Ricky Warwick (66)

“Only Smith & Burrows Is Good Enoigh” di Smith & Burrows (91)

“Greatest Hits” di Pitbull (98)

La UK Charts singoli della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo, che vede ancora al primo posto "Drivers license" di Olivia Rodrigo, segnala i nuovi ingressi di:

“Let’s Go Home Together” di Ella Henderson & Tom Grennan (28)

“Toxic” di Digga D (36)

“Test Drive” di Ariana Grande (38)

“Clouds” di NF (56)

“Time” di JLS (57)

“Didn’t Know” di Tom Zanetti (61)

“Heat” di Paul Woolford & Amber Mark (65)

“Telepatia” di Kali Uchis (79)

“Chicken Tendies” di Clinton Kane (83)

“Crud” di Ghetts feat. Giggs (88)

“Break My Heart” di JC Stewart (96)

“Sugarcrash” di Elyotto (98)