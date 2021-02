I Led Zeppelin live in Nuova Zelanda nel 1972: guarda questo filmato inedito

È stato ritrovato e pubblicato in rete un filmato finora inedito del concerto tenuto dai Led Zeppelin il 25 febbraio 1972 al Western Springs Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda.

La clip, della durata di 5 minuti e riportata più avanti, è il frutto di un montaggio tra immagini video tratte da una pellicola del fotografo Lloyd Godman, ritrovata recentemente dallo stesso nel suo capannone dopo essere stata dimenticata per quasi 50 anni, e registrazioni audio di un archivista dello show della leggendaria band britannica.

Come raccontato da Godman a margine di un’intervista con Matthew Theunissen per “Radio New Zealand”, il fotografo aveva all’incirca 20 anni quando assistette allo spettacolo neozelandese di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham and John Paul Jones il 25 febbraio 1972 e girò alcune scene del concerto impresse in una pellicola che successivamente depose nel suo capannone, prima di dimenticarsi della sua esistenza.

Durante la chiacchierata per “RNZ”, Lloyd Godman ha spiegato di aver ritrovato il girato nel capanno mentre stava catalogando il suo lavoro di anni passati. “Sapevo di avere questa pellicola nel capannone, quindi l’ho spedita per essere digitalizzata”, ha narrato l’artista. Ha aggiunto: “Sapevo che c'era del materiale della band ma non sapevo cosa fosse. Quando l’ho riavuta, conteneva il filmato degli Zeppelin”. .

Seppur le immagini video della clip siano sgranate, Godman ha spiegato di aver reagito con “gioia” quando ha visto il filmato perché include numerosi primi piani dei volti dei componenti dei Led Zeppelin. “Delle fotografie che scattai a quel concerto ho soltanto sei scatti, che erano davvero gli scarti perché il promoter aveva scelto le immagini migliori, che sono semplicemente scomparse. Quindi, trovare questo è stato davvero come trovare l’oro”.

Dopo il ritrovamento del girato Lloyd Godman ha condiviso in rete alcune immagini tratte dal video, che sono poi state notate da un archivista americano di filmati e altro materiale della formazione inglese, il quale, essendo in possesso di una registrazione audio del concerto dei Led Zeppelin in Nuova Zelanda del 1972, si è successivamente messo in contatto con il fotografo. È poi nato così il filmato che è stato condiviso su YouTube lo scorso 24 febbraio, nella vigilia del 49esimo anniversario dello show portato in scena da Plant e soci a Auckland.

Godman ha inoltre raccontato a “RNZ” - che riferisce che al concerto della band britannica a Auckland, il quarto di sei spettacoli dei Led Zeppelin in programma durante il loro unico tour in Australia e Nuova Zelanda, erano presenti circa 20.000 persone - di aver preferito condividere il filmato con i fan piuttosto che venderlo a un collezionista. Spiegandone il motivo Lloyd ha fatto sapere: “È davvero musica senza tempo”.

Il gruppo diede il via alla sua unica tournée in Australia e Nuova Zelanda il 16 febbraio 1972 con il concerto in programma a Perth, prima di fare tappa ad Adelaide, Melbourne, Auckland, Sydney e concludere il tour il 29 febbraio di 49 anni fa a Brisbane.

Ecco la clip live di “Immigrant Song” con immagini video tratte dallo show al Sydney Showground del 27 febbraio 1972 e l’audio dello spettacolo alla Long Beach Arena di Los Angeles del 27 giugno dello stesso anno.

Con all’attivo quattro album (l’eponimo primo album della band e “Led Zeppelin II” del 1969, “Led Zeppelin III” del 1970 e “Led Zeppelin IV” del 1971), la sera del 25 febbraio 1972 al Western Springs Stadium di Auckland i Led Zeppelin proposero una scaletta composta da brani come - tra gli altri - “Immigrant Song”, “Stairway to Heaven”, “Black Dog” e “Whole Lotta Love”.

Ecco la setlist completa:

Immigrant Song

Heartbreaker

Black Dog

Since I've Been Loving You

Celebration Day

Stairway to Heaven

Going to California

That's the Way

Tangerine

Bron-Y-Aur Stomp

Dazed and Confused

(What Is and What Should Never Be

Moby Dick

Rock and Roll

Whole Lotta Love

Communication Breakdown