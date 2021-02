La filiera della musica dal vivo italiana saprà mai essere unita? I Bauli in piazza rispondono ad Assomusica

Con una nota stampa i Bauli in piazza hanno replicato al presidente di Assomusica Vincenzo Spera, che in un’intervista rilasciata a Rockol aveva espresso invidia per la coesione dimostrata dalla filiera della musica dal vivo britannica nel fondare LIVE, l’associazione che oltremanica raggruppa artisti, management, promoter, società di ticketing e professionisti ponendosi come interlocutore unitario nei rapporti con le istituzioni per il rilancio del settore dopo la pandemia.

Bauli In Piazza - We Make Events Italia nasce il 10 ottobre 2020 in piazza Duomo a Milano in occasione di un evento storico: per la prima volta, i lavoratori insieme ai rappresentanti delle imprese del mondo dello spettacolo e degli eventi, hanno manifestato per chiedere alle istituzioni di essere ascoltati. 1300 operatori e 500 bauli schierati per denunciare la grave crisi che sta attraversando tutta l’industria dello spettacolo e una specifica categoria di professionisti: coloro senza i quali non esisterebbe nessuna forma di intrattenimento, celebrazione, traguardo.

All’affermazione di Spera “Ho avuto contatti anche con La musica che gira e Bauli in piazza, realtà verso le quali sono stato e sono ancora aperto, ma nessuno ha voluto aderire” relativa alla creazione di una confederazione di settore, il movimento, dopo la risposta anche de La Musica che gira, dichiara: