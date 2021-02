Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei "quadri" dell'artista romano

La cantante salentina Emma Marrone, che ha vinto Sanremo nel 2012, e l'attrice Monica Guerritore saliranno giovedì 4 marzo sul palco dell'Ariston, coinvolte in uno dei "quadri" di Achille Lauro: lo ha rivelato Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, nel suo ultimo intervento a "Porta a porta" di Bruno Vespa. "Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me, ma anche della storia di tutti noi", aveva spiegato Achille Lauro in un videomessaggio inviato per la conferenza stampa di avvicinamento al Festival. La voce di "Solo noi" sarà presente ogni sera con un "quadro musical-coreografico".

Confermata la presenza di Gigi D'Alessio, ospite della seconda serata di mercoledì 3 marzo. E ci sarà anche la giornalista Rai Giovanna Botteri, che ha dichiarato all'Ansa: "Non ho certo le physique du role da serata di gala, non saprei neanche da che parte cominciare. Per fortuna nessuno si aspetta che non sia me stessa: sono una persona normale e sarò lì in rappresentanza di tutte le donne normali". Il cast femminile, quindi, per ora è composto da: Matilda De Angelis, Elodie, Giovanna Botteri, Barbara Palombelli, Simona Ventura, Vittoria Ceretti, Monica Guerritore, Beatrice Venezi e anche Federica Pellegrini.