Sanremo 2021, Elena Faggi: 'Qui per trasmettere leggerezza, ma lasciando un segno'

Elena Faggi partecipa nella sezione Nuove Proposte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Che ne so”, scritto a quattro mani dall'artista forlivese insieme al fratello Francesco.

“La canzone è stata scritta - nella mia cameretta, con un ukulele - esattamente un anno fa, a fine febbraio 2020, ed è basata su una mia esperienza personale”, racconta la giovane artista: “Il mio obbiettivo e che molti ci si possano riconoscere: il testo può essere interpretato in vari modi. Per presentarla ad Area Sanremo - grazie al quale sono arrivata alla sezione Nuove Proposte del Festival - è stata arrangiata da mio fratello, che gli ha dato la forma con la quale la porteremo sul palco del teatro Ariston”.

“A Sanremo ci sarà anche lui, a suonare il piano”, prosegue la Faggi: “E a dirigere l’orchestra ci sarà il maestro Beppe Vessicchio. Darò il massimo. Voglio trasmettere un senso di leggerezza e spensieratezza: credo che adesso ne abbiamo tutti un po’ bisogno. Allo stesso tempo, però, voglio rimanere impressa al pubblico”.

“La mia canzone preferita di Sanremo? Sono sempre un po’ in dubbio, al proposito”, conclude la cantante: “Direi ‘Luce’ di Elisa, ma in realtà non sono riuscita a sentirla in diretta, perché quando lei l’ha presentata al Festival io non ero ancora nata. Oltre a ‘Luce’ rispondo anche ‘La notte’ di Arisa, che è la stata la canzone che ho studiato alla mia prima lezione di canto”.