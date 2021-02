Cinema e teatri verso la riapertura. E i club dedicati alla musica dal vivo?

Il Cts dà il via libera all'apertura cinema e teatri il 27 di marzo, come aveva chiesto il ministro alla Cultura Dario Franceschini. I tecnici nella riunione di oggi hanno detto sì fissando una serie di paletti, ad esempio sulla capienza. Sarà ora il governo a dover decidere se e come inserire la novità nel Dpcm. "Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend" ha scritto si Twitter il ministro.

Il ministero aveva chiesto di aprire a un numero di persone che occupassero non più di un terzo dei posti fino a un massimo di 500 spettatori al chiuso e 1.500 all'aperto.e fissando il limite di capienza a 200 posti nei teatri e cinema chiusi e 400 all'aperto. Le riaperture sono possibili soltanto nelle Regioni in zona gialla.Ancora non sembrano essere state fornite indicazioni. Intanto domani, sabato 27 febbraio, numerosi artisti si esibiranno contemporaneamente sul palco di vari locali di musica dal vivo in tutta Italia per supportare l’iniziativa “L’ultimo concerto? ” che, promossa da Assomusica, Arci e KeepOn Live, ha lo scopo di fare luce sulla drammatica situazione che stanno vivendo i live club di tutta Italia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le esibizioni saranno trasmesse in diretta streaming, gratuitamente, alle ore 21 sul sito www.ultimoconcerto.it