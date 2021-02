Tom Morello sarà produttore esecutivo per un nuovo film commedia di Netflix dal titolo 'Metal Lords', pellicola realizzata da D.B.Weiss e David Benioff, creatori della serie tv cult "Il Trono di Spade".

Il chitarrista di Rage Against The Machine e Audioslave prenderà parte alla produzione del film nelle vesti di executive music producer. "Metal Lords" è il primo progetto di un accordo siglato per 300 milioni di dollari siglato tra Netflix e i produttori di 'Game Of Thrones' per avere il duo in esclusiva nelle vesti di sceneggiatori, registi e produttori delle serie e film originali per la piattaforma in streaming. La formazione musicale di Morello, come raccontato dallo stesso musicista ad Howard Stern, è di background metal ed è per questo che il chitarrista dei RATM fornirà tutta la sua conoscenza in materia per realizzare un accompagnamento musicale perfetto per la colonna sonora del film.

La sinossi del film descrive "Metal Lord" come una commedia di formazione a cui molti giovani appassionati di metal potranno sentirsi vicini e la trama racconta di "due ragazzi che vogliono formare una band heavy metal in un liceo in cui ci sono esattamente solo due ragazzi a cui interessa dell'heavy metal". Tra gli attori presenti nel cast ci sono Jaeden Martell (Knives Out e It), Isis Hainsworth (Emma) e il debuttante Adrian Greensmith. Dietro la macchina da presa il regista Peter Sollett (Nick and Nora's Infinite Playlist).