Ancora tu, Roccuzzo?

Pensavate di esservi liberati di lui dopo la polemica legata alla sua esclusione da "X Factor"? Sbagliavate. Riecco Roccuzzo. Il cantante siciliano la cui eliminazione dal talent di SkyUno da parte di Emma lo scorso autunno era diventata un caso.



Dopo la cover di "Promettimi" di Elisa, che aveva peraltro già cantato durante i provini di "X Factor", torna ora con un nuovo singolo.

Un'altra cover. La scelta, stavolta, è ricaduta su un classico di Franco Battiato: "La cura". "Ci sono delle canzoni eterne e 'La cura' è una di queste. Volevo lasciare il mio 'colore' in questa versione. Vorrei trasportare il suo significato intenso nella difficile situazione in cui stiamo vivendo. La distanza ci sta facendo capire quali sono i valori importanti e in un momento così particolare volevo dedicare a tutti questa bellissima opera di Battiato: un messaggio d'amore che invita a prenderci cura delle persone che ci stanno a cuore e del nostro futuro". Se ne avevamo davvero bisogno potete deciderlo voi, ascoltando la cover qui sotto:.

Roccuzzo - nome completo Giuseppe Roccuzzo - aveva riscosso un grande successo sui social durante le puntate delle audizioni di "X Factor".

Ad un passo dai live, però, la sua esibizione sulle note de "La notte" di Arisa non convinse Emma: "Voglio dirti che tutte le volte che ti ho sentito cantare, hai sempre tirato fuori questo timbro molto molto particolare, molto emozionante. Io credo che tu Roccuzzo debba trovare la tua identità, devi iniziare a lavorare su quello che vuoi essere tu. È un lavoro che mi piacerebbe fare tantissimo, con te, ma il tempo è veramente stretto. Per questo motivo non ti porto ai Live con me. Spero che tu possa capire", il commento della cantante salentina, giudice della quattordicesima edizione di X Factor insieme a Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. "Questa non è una sconfitta. Avrei voluto andare avanti nel percorso di X Factor perché ho tante cose da dire, ma continuerò a dirle da ora in poi", la replica del cantante, che dopo l'esclusione ha pubblicato il singolo "Ricominciamo da qui". .