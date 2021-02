Marilyn Manson, un'altra attrice: "Avevo 16 anni. Racconterò tutto all'FBI"

Al coro delle donne che nelle ultime settimane hanno raccontato di aver subito molestie da parte di Marilyn Manson, ispirate dal post di Evan Rachel Wood (che ha denunciato di presunti abusi subiti in passato dalla rockstar, alla quale fu sentimentalmente legata), si aggiunge ora una nuova voce.

È quella della 41enne attrice americana Bianca Allaine. La donna sostiene di aver incontrato per la prima volta il cantante nel 1995, quando lui aveva 33 anni e lei ne aveva appena 16. La Allaine, che all'epoca lavorava già come modella, dice che Manson la baciò senza il suo consenso. Tre anni più tardi accettò di legarsi sentimentalmente al cantante, ma la relazione - stando al racconto della donna - non fu proprio rose e fiori. In un'intervista al tabloid britannico "The Sun" la Allaine ha dichiarato:.

"Ripensandoci, sento di essere stata abusata. Io ero innamorata di lui e pensavo che la cosa fosse reciproca. Volevo solo una relazione normale con lui. Invece lui prima si comportava in modo dolce e poi di fronte ai suoi amici mi sviliva. Mi diceva che ero grassa. Un giorno mi disse che sembravo una sporca strega messicana per via della pelle olivastra. Diceva intenzionalmente cose del genere per farmi stare male con me stessa".

Ma perché parlarne solo ora, a distanza di oltre vent'anni? L'attrice dice di aver trovato finalmente il coraggio di parlare pubblicamente delle molestie che avrebbe subito da Marilyn Manson. E di essere intenzionata adesso a raccontare tutto all'FBI, che sta facendo chiarezza sulle denunce rivolte al cantante:

"Dirò all'FBI tutto quello che so. Spero solo che gli agenti non ci deludano. Ma so che stanno prendendo le cose molto sul serio. Ho ancora molta paura. Mi sono detta: 'Non poso aspettare ancora'. Così ho contattato il numero di emergenza. Ci ha terrorizzate abbastanza".

Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha confermato che l'unità di vittime speciali (squadra specializzata in crimini di natura sessuale) sta attualmente indagando sulle accuse di violenza domestica che riguardano Marilyn Manson: "Gli episodi sarebbero avvenuti tra il 2009 e il 2011, quando il signor Brian Warner (è il vero nome del cantante) viveva a West Hollywood".