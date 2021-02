Sanremo 2021: tutti i dischi dei cantanti in gara al Festival

Il calendario delle uscite quest'anno è particolarmente affollato. Inevitabile: i cantanti in gara, tra big e giovani, sono addirittura 34. C'è chi pubblicherà il proprio disco già durante la settimana del Festival. C'è chi lo farà nelle settimane successive. C'è chi ha preferito evitare la calca e fissare l'uscita del proprio album per aprile. Ma c'è anche chi il proprio disco lo ha già fatto uscire. Come nel caso de Lo Stato Sociale o di Avincola, quest'ultimo in gara tra le "Nuove Proposte".

Lo Stato Sociale e Avincola

I cinque componenti della band bolognese hanno inaugurato lo scorso 29 gennaio una serie di Ep ciascuno dedicato ad un membro del gruppo: il primo ad uscire è stato quello di Bebo, seguito il 5 febbraio da quello di Checco, il 12 da quello di Carota, il 19 da quello di Lodo e oggi da quello di Albi. Non ne fa naturalmente parte "Combat pop", la canzone in gara al Festival. Non è dato sapere se uscirà un cofanetto che raccoglierà i dischi. Sempre oggi il cantautore romano, all'Ariston con "Goal!", ha pubblicato il suo album "Turisti": dentro c'è anche il brano sanremese, già edito (la canzone è la stessa presentata alle selezioni di Sanremo Giovani).

5 marzo

Il 5 marzo Bugo spedirà nei negozi "Bugatti Cristian", la riedizione del suo ultimo album, uscito l'anno scorso proprio in concomitanza con la partecipazione al Festival con "Sincero" (in coppia con Morgan). Tra gli inediti, oltre a "E invece sì", la canzone in gara, c'è anche un duetto con i Pinguini Tattici Nucleari ("Meglio"). Lo stesso giorno uscirà "È bello perdersi", il doppio album degli Extraliscio, contenente "Bianca luce nera", il brano che la band romagnola presenterà al Festival insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Noemi, in gara con "Glicine", pubblicherà il nuovo disco di inediti "Metamorfosi": contiene brani scritti anche da Neffa e Franco126.

Il 5 marzo usciranno anche i nuovi album de La .Rappresentante di Lista ("My Mamma") e Orietta Berti ("La mia vita è un film"), in gara rispettivamente con "Amare" e "Quando ti sei innamorato". Francesca Michielin ripubblica il suo ultimo album di inediti, "Feat - Stato di natura": nella riedizione sarà ovviamente inclusa "Chiamami per nome", la canzone cantata in coppia con Fedez all'Ariston. Il rapper milanese ha fatto sapere che per ora non pubblicherà album.

12 marzo

Il venerdì successivo, 12 marzo, Aiello pubblicherà il suo nuovo album "Meridionale": c'è anche "Ora", la canzone in gara al Festival. Annalisa farà uscire "Nuda 10", riedizione del suo ultimo album - uscito lo scorso anno - contenente alcune tracce bonus: tra queste, oltre al brano in gara, "Dieci", anche un duetto con Michele Bravi su "Il mondo prima di te" (la canzone con la quale nel 2018 la cantante si classificò terza al Festival). Ermal Meta pubblicherà il nuovo album "Tribù urbana", che include "Un milione di cose da dirti". Grande attesa per il nuovo disco di Fulminacci, che all'Ariston canterà "Santa Marinella": si intitola "Tante care cose" e arriva a distanza di due anni dal successo di critica de "La vita veramente" (premiato anche con una Targa Tenco). Gio Evan, in gara con "Arnica", pubblica l'album "Mareducato". Wrongonyou spedisce nei negozi l'album "Sono io", contenente "Lezioni di volo", la canzone con la quale gareggia tra le "Nuove Proposte".

19 marzo

Venerdì 19 marzo uscirà la riedizione de "I mortali" di Colapesce e Dimartino contenente, oltre a "Musica leggerissima", anche la cover di "Povera patria" che i due cantautori siciliani canteranno nella serata delle cover. Ghemon pubblicherà il nuovo album "E vissero feriti e contenti", che arriva ad appena un anno da "Scritto nelle stelle": il cantautorapper è in gara con "Momento perfetto". Attesa anche per l'album d'esordio di Madame, dal titolo eponimo: all'Ariston la femcee veneta canterà "Voce". I Maneskin, quota rock di questa edizione del Festival con la loro "Zitti e buoni", tornano sulle scene con il nuovo album "Teatro d'ira": lo ha anticipato lo scorso autunno il singolo "Vent'anni".

L'album dei Coma Cose, in gara con "Fiamme negli occhi", si intitola "Nostralgia" e uscirà il 16 aprile. Non è stata ancora comunicata, invece, la data d'uscita del nuovo album di Malika Ayane, "Malifesto": a Sanremo canterà "Ti piaci così". Fasma, Francesco Renga e Gaia, in gara rispettivamente con "Parlami", "Quando trovo te" e "Cuore amaro", non hanno ancora comunicato le proprie mosse discografiche.