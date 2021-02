Big Hit, investimento milionario nella ‘voce digitale’

Big Hit Entertainment, l’etichetta delle star del K-pop BTS che rappresenta ormai una realtà più che affermata non solo sul panorama asiatico ma a livello globale, ha investito oltre tre milioni e mezzo di dollari in Supertone, società specializzata nello sviluppo di voci sintetiche. “Accelereremo la globalizzazione della tecnologia di intelligenza artificiale di Supertone e svilupperemo ulteriori soluzioni per aiutare le aziende nazionali a mantenere il loro vantaggio tecnologico nel mercato globale della produzione di contenuti digitali”, ha fatto sapere il ceo e fondatore di Supertone Kyogu Lee, al quale ha fatto eco il direttore esecutivo di Big Hit Ji-Won Park: “Lavoreremo insieme per creare contenuti digitali che stupiranno i fan”.

La mossa è da inquadrare nella progressiva convergenza tra industria dell’intrattenimento e della tecnologia, già avviata qualche anno fa dalla comparsa dei primi show musicali basati sugli ologrammi di artisti scomparsi come Tupac Shakur, Whitney Houston, Frank Zappa e Amy Winehouse: Supertone ha già ricreato digitalmente la voce dell’artista coreano (scomparso nel 1996) Kim Kwang Seok per una performance virtuale che nel paese asiatico ha profondamente impressionato il pubblico.

Una tecnologia del genere risulterebbe indispensabile per la realizzazione di duetti impossibili con artisti scomparsi in assenza di materiale d’archivio inedito sul quale basare un’eventuale - e azzardata - operazione discografica inedita.