Il cantante mascherato: stasera la finale, i favoriti

La Farfalla, il Pappagallo, l'Orsetto o il Lupo? Chi vincerà la seconda edizione de "Il Cantante Mascherato", il talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiscono in forma anonima, nascosti all'interno di pittoresche maschere? Gli scommettitori non hanno dubbi: secondo i pronostici sarà un testa a testa tra la Farfalla e il Pappagallo. Resta da capire chi si nasconde effettivamente sotto le maschere rimaste in gara. La finale andrà in onda stasera su Rai1.

I quattro concorrenti sono arrivati in finale dopo aver superato le prime quattro puntate dello show, nel corso delle quali sono stati invece eliminati Alessandra Mussolini (era sotto la maschera della Pecorella), Gigi e Ross (erano sotto la maschera del Baby Alieno, chiamati a rimpiazzare i Ricchi e Poveri dopo il ritiro), Platinette (era sotto la maschera della Tigre azzurra), Katia Ricciarelli (Giraffa) e Sergio Assisi (Gatto).

Sull'identità della Farfalla circolano diverse ipotesi: potrebbe trattarsi di Annalisa Minetti, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Mietta o Bianca Guaccero. Sotto la maschera del Pappagallo potrebbe nascondersi Pago, Alessandro Gassman, Simone Annichiarico, Morgan, Christian De Sica o Red Canzian, secondo i fan del programma. Il Lupo potrebbe essere uno tra Lino Guanciale, Max Giusti, Nick Luciani, Gigi D'Alessio e Riccardo Fogli. Quanto all'Orsetto, sotto potrebbe esserci Dodi Battaglia, Valentino Rossi o addirittura Motta.