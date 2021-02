Carmen Consoli, esce per la prima volta in vinile l'album "Due parole"

A distanza di venticinque anni, per celebrare l'anniversario del suo primo album “Due Parole”, pubblicato nel febbraio 1996, Carmen Consoli pubblica, per la prima volta, il disco in vinile, un gatefold con Lp colorato e numerato con un audio rimasterizzato.

Il disco è stato registrato e mixato da Allan Goldberg presso lo studio mobile The Music Terminal e prodotto dallo stesso Goldberg e dal produttore Francesco Virlinzi della Cyclope Records, il quale scoprì la musicista catanese durante uno dei suoi concerti con il suo precedente gruppo, i Moon Dog's Party.

Tra i brani contenuti nell’album, una particolare menzione va a “Quello che sento”, canzone proposta dall'artista a Sanremo Giovani nel novembre 1995 e “Amore di plastica”, suo cavallo di battaglia, scritto dalla cantautrice siciliana in collaborazione con Mario Venuti. "Amore di plastica" è il brano con cui ha partecipato nel febbraio 1996 al festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte giungendo in ottava posizione.

Tracklist:

Lato A

Amore di plastica

Questa notte una lucciola illumina la mia finestra

Sulla mia pelle

Posso essere felice

Lingua a sonagli

Non ti ho mai chiesto

Lato B

Vorrei dire

La stonato

Nell’apparenza

La semplicità

Quello che sento

Fino a quando

Carmen Consoli ha pubblicato otto album in studio, l'ultimo dei quali, "L'abitudine di tornare" (leggi qui la recensione), è stato pubblicato nel gennaio 2015.