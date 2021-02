DistroKid annuncia una partnership con Twitch per i suoi utenti

Da ieri gli utenti iscritti al servizio di Distrokid, servizio leader nella distribuzione digitale specializzato sul segmento degli artisti indipendenti, avranno accesso al programma di affiliazione di Twitch. Si tratta di un programma esclusivo della piattaforma di proprietà di Amazon, che lo riserva solo a una fascia di creatori in possesso di determinati requisiti in termini di contenuto e audience e, in quanto tali, abilitati a monetizzare i propri stream presso la comunità aggregata intorno ai loro palinsesti.

Ora il “Twitch Affiliate Programme” è esteso anche ai membri di DistroKid che potranno così iniziare a generare ricavi monetari attraverso la raccolta pubblicitaria, l’iscrizione degli utenti ai propri canali Twitch e la vendita di asset virtuali (chiamati Bits). Interessante l’opzione relativa alla pubblicità sui video, sulla cui frequenza e lunghezza delle inserzioni la decisione spetta ai creatori.

In una dichiarazione ufficiale affidata al blog aziendale, Philip Kaplan – fondatore e CEO di Distrokid – ha manifestato la sua soddisfazione così: “Il livestreaming su Twitch è una grande opzione per connettersi ai fans, esprimersi in modo creativo e generare reddito. Siamo eccitati di creare questa opportunità per i membri di DistroKid”.