Morgan sul brano di Bugo a Sanremo 2021: “È quello con cui mi chiese due anni fa di partecipare”

“Febbraio 2020, un anno fa, anche se sembra una foto di 10 anni fa, da quanto sono invecchiato fisicamente, moralmente, artisticamente, spiritualmente”: inizia così il più recente messaggio condiviso oggi - 24 febbraio - su Instagram da Morgan, accompagnato da una fotografia che ritrae l'ex frontman dei Bluvertigo in abito elegante. Il cantautore e polistrumentista lombardo, che attraverso il suo post riportato più avanti ha espresso una personale riflessione sui dodici mesi trascorsi da febbraio 2020, ha poi lasciato un paio di commenti sotto al suo stesso messaggio in cui ha parlato della canzone che Bugo, tra i “Big” in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con "E invece sì", presenterà la prossima settimana sul palco del Teatro Ariston.

"Ho visto che il pezzo che farà Bugo a Sanremo è lo stesso con cui mi chiese due anni fa di partecipare ma Baglioni glielo bocciò”, ha scritto Marco Castoldi, in arte Morgan, in un primo commento a proposito del singolo sanremese di Cristian Bugatti, il cui testo è stato pubblicato ieri - insieme a quello degli altri brani in gara - dal settimanale "Sorrisi e Canzoni" (qui alcuni estratti).

La stessa cosa è stata poi ribadita in un secondo commento e in una storia pubblicata su Instagram dalla voce di “Altrove”, che lo scorso anno partecipò a Sanremo - sotto la direzione di Amadues, successore di Claudio Baglioni che è stato direttore e conduttore della manifestazione nel 2018 e nel 2019 - proprio con Bugo con la canzone “Sincero” e che fu .protagonista della lite in diretta che, come noto, portò alla squalifica del duo dalla gara.

Il post e i commenti pubblicati su Instagram da Morgan - che lo scorso 18 febbraio ha reso disponibile sui social il quarto inedito rifiutato a Sanremo, “Foto nella mailbox” - fanno seguito al messaggio condiviso sempre oggi da Marco Castoldi in cui ha fatto sapere che "Il nuovo album dei Bluvertigo uscirà in primavera”.